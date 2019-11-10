Interpol'ün 5 yıldır aradığı cinayet zanlısı Konya'da yakalandı!

DHA'nın aktardığı habere göre, Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti.

Kırgızistan'da 1000 dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartarak Türkiye'ye geldi.

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesinde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

Polisin araştırması, Uspanov’un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığını, Kazakistan vatandaşı olduğunu ortaya çıkardı.

Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine Interpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.

Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi.

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