Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
İnternetten Başvurabilirsiniz! Aylık 1300 TL Destek!
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!

Interpol'ün 5 yıldır aradığı cinayet zanlısı Konya'da yakalandı!

Kazakistan'da 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov, Konya'da yakalandı.

Interpol'ün 5 yıldır aradığı cinayet zanlısı Konya'da yakalandı!

Kazakistan'da 15 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov, Konya'da yakalandı.

10 Kasım 2019 Pazar 13:49
Interpol'ün 5 yıldır aradığı cinayet zanlısı Konya'da yakalandı!

DHA'nın aktardığı habere göre, Kazakistan'da 15 yıl önce bir mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi vurarak öldüren Bakytzhan Uspanov, cinayetin ardından Kırgızistan'a gitti.

Kırgızistan'da 1000 dolar rüşvet veren Uspanov, kendi adına Kırgız pasaportu çıkartarak Türkiye'ye geldi.

Çeşitli iş yerlerinde çalışarak geçimini sağlayan Uspanov, bir süre önce Konya'da merkez Meram ilçesinde kiraladığı evde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine adrese gitti. Karşısında polisi gören Uspanov şüpheli hareketlerde bulunca gözaltına alındı.

Polisin araştırması, Uspanov’un pasaportundaki gibi Kırgız vatandaşı olmadığını, Kazakistan vatandaşı olduğunu ortaya çıkardı.

Polis, Uspanov'un 15 yıl önce Kazakistan'daki mafya hesaplaşmasında tanımadığı bir kişiyi öldürdüğünü, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ülkesinin adalet bakanlığı talebi üzerine Interpol tarafından 2014 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığını tespit etti.

Uspanov'un, Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a oradan da ülkesine gönderileceği belirtildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2019 13:50
Anahtar Kelimeler:
ınterpol ün yıldır aradığı cinayet zanlısı konya da yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...
Mehmetçik'in Gözyaşları Saat 09:05'te...
Fatih Altaylı'dan İmamoğlu'na Atatürk mesajı: İnşallah seneye bu isimle anarsınız
Fatih Altaylı'dan İmamoğlu'na Atatürk mesajı: İnşallah seneye bu isimle anarsınız
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretime başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretime başlıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim