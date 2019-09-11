İnternetten ikinci el eşya alırken dikkat!

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu “İkinci el alışverişlerde vatandaş Tüketici Kanunu korumasında olmuyor. Örneğin ürünü beğenmezse 14 günlük cayma hakkı diye bir şey yok” dedi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜN

Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyanın en büyük ikinci el online satış platformlarından Letgo’nun Türkiye Genel Müdürü Onur Kavak mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşa çok kritik tavsiyelerde bulundu.

Bunların başında ise ücret ödeme ve ürünün takas sürecini tamamlamak için halka açık bir yer seçip görüşmenin yüz yüze gerçekleştirilmesi geliyor. Bunları okumadan alışveriş yapmayın:

NAKİT KABUL EDİN

-Nakit ödeme yerine havale veya farklı ödeme yolları konusunda ısrar edenlere dikkat edin.

-Şahsen tanışmadığınız birine ödeme göndermeyin ve bir şeyi görmeden asla satın almayın.

-Mobilya gibi daha büyük ürünler için, bazen alıcı veya satıcıyla ev ortamında görüşmek gerekebilir.

-Yanınızda birisi olsun. Olağan dışı öneri veya istekte bulunanlara dikkat edin.

FOTOĞRAFLAR ALDATMASIN

-Gerçek dışı fiyatlı, fotoğrafları katalogtan alınmış gibi duran veya kullanıcı tarafından çekilmediği belli olan ürünlere ve spam gibi gözüken açıklamalara sahip ürünlere dikkat edin.

-Bir ürün gerçek olamayacak kadar iyiyse, muhtemelen gerçek değildir.

-Dolandırıcılıktan korunmak için havale veya kredi kartı yoluyla önceden ödeme yapmayı hiçbir zaman kabul etmeyin.

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

-Almak veya satmak için asla şahsi finansal bilgilerinizi vermeyin.

- Kullanıcının dürüstlüğü hakkında şüpheniz olursa hemen başka bir alıcı ya da satıcı bulun.

-Ürünün durumu ile ilgili bilgi, fiyat ve ödeme yönteminin görüşme öncesinde kesin kararlaştırılmış olduğuna emin olun.

-Eğer kullanıcı, ürün hakkındaki basit soruları yanıtlamakta zorlanıyorsa, başka bir satıcı bulun.

-Bir alışverişi tamamlamanın en iyi yolu ürün teslimini ve ödemeyi aynı zamanda gerçekleştirmektir.

-Her zaman satıcının ve alıcının profil sayfasını kontrol edin.

-Bir ürünü satın almadan önce mutlaka deneyin.

-Ödemeyi gerçekleştirmeden önce ürünü inceleyin ve satıcının tanımı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Araç satın alırken, aracın sicilini sorgulayın, herhangi bir kazası veya çalıntı durumu olup olmadığını mutlaka araştırın.

GÜVENLİ E-TİCARET

Sahibinden.com da güvenli alışveriş için ‘Güvenli e-Ticaret’ sistemi geliştirdiklerini bildirerek şu açıklamalarda bulundu: “Bu sistem sayesinde kullanıcıların parası güvence altına alınıyor. Kullanıcılar aldıkları ürünün kargo bilgisini takip edebiliyor, teslim aldıktan sonra ürünü inceleyip istenilen özelliklerde değilse iade ederek parasını geri alabiliyor.”

KİŞİSEL BİLGİLER...

Sahibinden.com şu noktalara da vurgu yapıyor:

TC kimlik numarası gibi kişisel bilgileri paylaşmayın ve bu bilgilerle para transferleri yapmayın.

Ürünün orijinal fiyatını detaylı araştırın.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(Posta)