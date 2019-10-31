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İnsan oğluna bunu yapar mı? Öz oğlunu göğsünden bıçakladı!

Karaman'da, alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53), tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alınırken, Mustafa T. ise gözaltına alındı.

İnsan oğluna bunu yapar mı? Öz oğlunu göğsünden bıçakladı!

Karaman'da, alkollü olduğu öne sürülen Mustafa T. (53), tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçakladı. Ambulansta duran kalbi hastanede yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alınırken, Mustafa T. ise gözaltına alındı.

31 Ekim 2019 Perşembe 23:33
İnsan oğluna bunu yapar mı? Öz oğlunu göğsünden bıçakladı!

Karaman'daki olay, saat 20.30 sıralarında Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen Mustafa T., oğlu Behçet T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T., oğlu Behçet T.'ye bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Behçet T., kanlar içinde yığıldı. Behçet T. ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalbi durdu. Hastanede yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından duran kalbi yeniden çalıştırılan Behçet T., ameliyata alındı.

Gözaltına alınan Mustafa T. de aynı hastaneye sağlık kontrolü için getirildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen baba Mustafa T., gazetecilerin 'Oğlunuza neden saldırdınız?' sorusu üzerine ''Ne oldu. Bir şey mi var?'' dedi. Mustafa T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2019 23:36
Anahtar Kelimeler:
BehçetözBIÇAKKaramanKalpHastane
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