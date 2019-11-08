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İnşaat Mühendisleri KPSS 92 Puanla Atanamıyor!

Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 92 puan alan İnşaat Mühendisleri yeterli sayıda kadro açılmadığı için atanamıyor.

İnşaat Mühendisleri KPSS 92 Puanla Atanamıyor!

Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 92 puan alan İnşaat Mühendisleri yeterli sayıda kadro açılmadığı için atanamıyor.

08 Kasım 2019 Cuma 23:29
İnşaat Mühendisleri KPSS 92 Puanla Atanamıyor!

Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 92 puan alan İnşaat Mühendisleri yeterli sayıda kadro açılmadığı için atanamıyor.

2018 yılında merkezi yerleştirmesi sistemi ile 2 kez açılan İnşaat mühendisliği atamalarında toplam 56 kadro açıldı. Çok  az sayıda kadro açıldığı için, KPSS’den 92, 93 gibi yüksek puan alan yüzlerce inşaat mühendisleri ne yazık ki kamu görevlerine atanamıyor. Özel sektörde asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyorlar. Çoğu inşaat mühendisleri de farklı işlerde çalışıyor.

İnşaat mühendisleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakflar Genel Müdürlüğü, İlbank, Belediyeler gibi kamu kurumlarının İnşaat Mühendisi alım ilanı yayınlamalarını bekliyor.

Kaynak; Öğrenci Gündemi

Son Güncelleme: 08.11.2019 23:57
Anahtar Kelimeler:
inşaat mühendisleri kpss puanla atanamıyor
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