indesgn ile Gazete ve Dergi Tasarımı Yapmak!

Tasarım denilince akla ilk gelen marka olan Adobe gazete ve deregi tasarımı yapan programını piyasaya yıllar sonra sürdü ancak kısa süre içerisinde en çok kullanılan tasarım programlarından biri oldu. Basit arayüzü, bilgisayarda rahat kullanımı ve tüm imkanları sağlayan yapısı ile indesgn programı bir tasarımcının başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan çalışabileceği bir programdır. Peki, indesgn'da gazete ve dergi tasarımı nasıl yapılır?

Gazete ve dergi tasarımı denilince akla hep profesyonel çalışmalar gelmektedir. Aslında çok profesyonel gibi görünen tasarımlar bile indesign programının yeteneklerinin kullanılması ile ortaya çıkmaktadır.

Sadece belli başlı kalıpları ve temel ilkeleri bilmek gerekiyor. Örneğin yazıları sütunlara bölmek, iki farklı başlığı yanyana getirmemek, iki farklı haberin resmini yanyana getirmemek. Spot kullanmak, haber fontunun okunabilir olması vs gibi temel ilkelere sadık kaldığınız sürece hiç bir sorun olmayacaktır.

indesign programı ile yalnızca gazete ve dergi değil, kartvizit, broşür, ilan, afiş vs gibi daha birçok ürünün tasarımını yapabilirsiniz.

indesign nasıl öğrenilir?

indesign programını kendiniz de öğrenebilirsiniz yardım alarak da öğrenebilirsiniz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde indesign eğitimleri düzenleyen kurslar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak youtube üzerinden birçok kişi gönüllü olarak hazırladıkları eğitim videolarını ücretsiz olarak sunmaktadır.

Bu eğitimleri izleyerek kısa süre içerisinde indesign öğrenebilirsiniz.

INDESIGN GAZETE TASARIM ŞABLONU!

Şablon tasarımlar pek işinizi görmeyecektir ancak kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda sofordan hazırlayacağınız bir tasarım daha iyi olacaktır. Yine de internette birçok indesign tasarım şablonu mevcuttur.

Google, Yandex veya bing gibi arama motorlarına indesign gazete şablonu yazmanız yeterlidir.

indesign ile hazırlanmış bir gazete örneğini de aşağıda sunuyoruz.

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