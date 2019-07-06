İmamoğlu ve Murat Boz bir araya geldi

Seçimlerden önce İmamoğlu tarafından başlatılan bağış kampanyasına yaptığı bağış ile gündeme gelen şarkıcı Murat Boz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ile ilk kez yanyana geldiler.

Şarkıcı Murat Boz, 23 Haziran seçimi öncesi Ekrem İmamoğlu kampanyası Cumhuriyet Halk Partisinin genel merkezi tarafından açılan bağış kampanyasına katılmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya geldi.

Şarkıcı Murat Boz ve İmamoğlu'nun kucaklaşma anı kameralara yansıdı.

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