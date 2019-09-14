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İmamoğlu talimat verdi! Destek 250 TL'ye çıkarıldı

İBB tarafından şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere bir defaya mahsus verilen 200 TL'lik eğitim yardımı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla yüzde 25 artırılarak 250 TL'ye çıkarıldı.

İmamoğlu talimat verdi! Destek 250 TL'ye çıkarıldı

İBB tarafından şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere bir defaya mahsus verilen 200 TL'lik eğitim yardımı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla yüzde 25 artırılarak 250 TL'ye çıkarıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:00
İmamoğlu talimat verdi! Destek 250 TL'ye çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eğitim Yardımı altında ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere geçtiğimiz yıl 200 TL olarak dağıtılan karşılıksız yardımların devam etmesi kararı aldı. Geçtiğimiz yıl 48 bin öğrencinin yararlandığı ve 200 TL olarak dağıtılan yardımlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 50'şer TL arttırıldı.

BAŞVURULAR 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuklarına dağıtılacak yardımlara yüzde 25 zam yapan Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda çalışma başlattı. 17 Eylül Salı günü başlayacak olan başvurular; İBB Eğitim Yardımları Başvuruları Müdürlüğü'nün Avrupa Yakası'nda Edirnekapı ve Anadolu Yakası'ndaki Selimiye ofislerinden yapılacak. Başvuruların bu yıl ikiye katlanarak 100 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini ve şartları taşıyan her çocuğun geri ödemesiz olarak 250 TL okul harçlığını alacağı bildirildi.

ÖZELDE OKUYAN ŞEHİT ÇOCUKLARI DA ALACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, yardımlarda engelli öğrencilere MEB'in kabul ettiği yaş sınırı kabul edilecek. Anaokulu, kreş ya da özel okullara gidenler yardımlardan yararlanamayacak. Özel okul da okuyor da olsalar istisnai tutularak, şehit çocuklarına harçlıkları her koşulda verilecek. İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerindeki engelli çocuklara yapılacak yardım bir defaya mahsus olacak. Engelli öğrencilerden Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları istenecek. Öğrenci adına ödemeyi alacak olan velinin kimliğiyle gitmesi gerekiyor. Şehit çocukları ile yetim-öksüz çocukların ise nüfus müdürlüklerinden durumlarını gösterir belge ibraz etmeleri gerekiyor.

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imamoğlu talimat verdi destek tl ye çıkarıldı
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