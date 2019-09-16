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İmamoğlu, 'personel ihalesi' için yetki aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 36 ay süreli 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' ihalesi açmak için İBB Meclisi’nden yetki aldı.

İmamoğlu, 'personel ihalesi' için yetki aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 36 ay süreli 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' ihalesi açmak için İBB Meclisi’nden yetki aldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:02
İmamoğlu, 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' alımıyla ilgili teklifi görüştü. Söz konusu teklif, 2017 yılında 30 aylığına yapılan ihale süresi, 30 Eylül’de dolacağı için hazırlandı. Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu’nun ortak raporuyla Meclis gündemine gelen teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:

"Belediyemiz Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta müdürlüklerinin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesinde, kamu gücü ve otorite yetkisinin kullanılmasını gerektiren işlerin dışında kalan, yıkım hizmetleri, iş makinesi ve araç gereç kullanma, taşıma, teknik hizmetlerin yapılması gibi yardımcı hizmetlerin görülmesi, zabıta iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere, ilgili mevzuatındaki sınırlamalara ve usule riayet edilmesi kaydıyla, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılması planlanan 36 ay süreli 'Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti Alımı' işi için gelecek yıllara yaygın ihaleye çıkma yetkisi verilmesi talebi uygun görülmüştür."

PSİKOLOG DA VAR TERZİ DE

İBB’nin 2017 yılında yaptığı ve aralarında psikologdan terziye kadar pek çok meslek sahibinin bulunduğu ihale kapsamında, 447 personel ve 144 araçlık hizmet alımı yapıldı. 30 aylığına yapılan ihale, 178 milyon 992 bin 590 TL’ye mal edildi.

İhale kapsamında 131 zabıta destek hizmetleri personeli, 84 motosiklet ve ATV sürücüsü, 48 yardımcı hizmet personeli, 48 çekici şoförü, 48 vinç operatörü ve diğer personelin alımı yapılmıştı. Diğer personeller arasında iş analisti, hukuk personeli, uzman psikolog, bilgisayar programcısı, kaptan, editör, spor eğitmeni, fotoğrafçı, yıkım işçisi, marangoz, berber, boyacı, kuru temizleme, oto tamircisi ve terzi de bulunuyor.

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