İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı, Erdoğan 'Bak bu yaptığın israftır' dedi

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre toplantıda İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı. Bunun üzerine Erdoğan, sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dedi. İmamoğlu ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" yanıtını verdi.

Salonda gülüşmeler yaşandı.

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