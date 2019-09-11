Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101922
ALTIN
276.722
DOLAR
5.7509
STERLIN
7.0927
EURO
6.3240
Üniversiteye Sözleşmeli Memur Alınıyor! İşte Başvuru Şartları
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı, Erdoğan 'Bak bu yaptığın israftır' dedi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırıldığı aktarıldı. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dediği ifade edildi.

İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı, Erdoğan 'Bak bu yaptığın israftır' dedi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen büyükşehir belediye başkanları toplantısına katılan Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırıldığı aktarıldı. Bunun üzerine Erdoğan'ın "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dediği ifade edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:06
İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı, Erdoğan 'Bak bu yaptığın israftır' dedi

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre toplantıda İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı. Bunun üzerine Erdoğan, sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" dedi. İmamoğlu ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" yanıtını verdi.

Salonda gülüşmeler yaşandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
imamoğlu nun sandalyesi kırıldı erdoğan bak bu yaptığın israftır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 Eylül ayı kamuya memur, polis ve personel alımları yapılıyor!
2019 Eylül ayı kamuya memur, polis ve personel alımları yapılıyor!
'Wikipedia yasağı'nda yeni gelişme: Genel kurula sevk edildi!
'Wikipedia yasağı'nda yeni gelişme: Genel kurula sevk edildi!
Demirtaş ziyareti sorulan İnce: Bugün olsa Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ederim
Demirtaş ziyareti sorulan İnce: Bugün olsa Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ederim

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim