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İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi hakkında flaş karar!

Sosyal medya paylaşımlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailelerine yönelik cinsel saldırı imasında bulunan Hikmet Oğuz Beşel, ifadeye çağrılmasının ardından serbest bırakıldı.

İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi hakkında flaş karar!

Sosyal medya paylaşımlarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailelerine yönelik cinsel saldırı imasında bulunan Hikmet Oğuz Beşel, ifadeye çağrılmasının ardından serbest bırakıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:29
İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi hakkında flaş karar!

İki hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 yaşındaki kız çocuğuna ve eşi Dilek İmamoğlu'na yönelik cinsel saldırı imasında bulunan Hikmet Oğuz Beşel ifadeye çağrıldı.

İleri Haber'den Emre Orman'ın haberine göre, Düzce'de yaşayan Beşel'in, bir süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesine yönelik cinsel saldırı tehditleri içeren paylaşımları da ortaya çıkmıştı.

Söz konusu paylaşımlarıyla tepki çeken Beşel'in, ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi. Beşel'in ifadesinde cinsel saldırı tehditleriyle dolu paylaşımlarını "Şehit haberleri geliyordu, o yüzden küfrettim" şeklinde savunduğu öğrenildi.

BEŞEL NE DEMİŞTİ?

Beşel, cinsel saldırı imasında bulunduğu Facebook paylaşımında "Ümamoğlumuz, Diyarbakır'a gidiyor... Karısı Dilek Hanım ve küçük kızı evde yalnız. Oyşşh aklımda deli şeyler var" ifadesini kullanmıştı. 

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