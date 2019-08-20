Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlere ek ödeme ne zaman yapılacak?
Üniversiteyi kazananlar dikkat! KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
En saygın meslekler belli oldu

İmamoğlu Bodrum'dan döndü

Bodrum'dan dönen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz" dedi.

İmamoğlu Bodrum'dan döndü

Bodrum'dan dönen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz" dedi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:19
İmamoğlu Bodrum'dan döndü

Ekrem İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla saat 13.45'de Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı.

İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz" dedi.

Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

İBB Başkanının daha sonra Sarıyer'e geçerek çökme tehlikesi olan bir binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
imamoğlu bodrum dan döndü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
PTT personel alımı başvuruları başladı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi'nden Bekçilik Sınavı Açıklaması!
Polis Akademisi'nden Bekçilik Sınavı Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim