İmamoğlu Bodrum'dan döndü

Ekrem İmamoğlu, Atlas Global Havayolları'nın uçağıyla saat 13.45'de Bodrum'dan İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı.

İmamoğlu, tatile gittiği yönündeki eleştirileriyle ilgili soruya "Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz" dedi.

Sarıyer’de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede inceleme yapıyorum. https://t.co/5aJxk9HlZ5 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 20, 2019

Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

İBB Başkanının daha sonra Sarıyer'e geçerek çökme tehlikesi olan bir binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

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