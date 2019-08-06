İmamoğlu açıkladı: Bayram boyunca ücretsiz !

Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na ait otoparkın İBB şirketlerinde İSPARK’a 5 yıllığına devredilmesine karşı mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı İBB’nin itirazı üzerine kaldırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Önümüzde bir engel yok. Perşembe günü saat 16.00 itibari ile tüm birimlerimizle Bayrampaşa’da olacağız” dedi. İmamoğlu, bayram boyunca otoparkın ücretsiz olacağını da duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na ait otoparkın 5 yıllığına İSPARK'a devredilmesine ilişkin mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararının başvuruları üzerine 6 Ağustos tarihi itibari ile kaldırıldığını açıkladı. Otogarın işletilmesine ilişkin 25 yıllık sözleşmesi geçtiğimiz mayıs ayında dolan Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından İBB Başkanlığı'na 30 Nisan 2019 tarihinde açılan “sözleşmenin uyarlanması” davasında 5 Ağustos günü önemli bir ara karar çıkmıştı.

Mahkeme, bu dava sonuçlanana kadar otoparkın devri de dahil tahliye, olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir uygulanmasına karar vermişti.

ŞAŞIRDIM VE ÜZÜLDÜM

Mahkeme kararını değerlendiren İmamoğlu, mahkeme kararına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyleyerek “Ancak bugün arkadaşlarımızın, hukuk birimimizin girişimi ile bu yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi. Önümüzde bir engel yok. Perşembe saat 16.00 itibari ile kaymakamlığın verdiği saat bu olduğu için 16.00 itibari ile tüm birimlerimizle Bayrampaşa'da olacağız. Güvenlik şirketimizle, İSTAÇ ile… Temizliğine kadar bütünüyle orada olacağız. Zabıtamızla.. .Hızlıca verilmeyen tüm hizmetlerin de verilmesi konusunda tedbirler alacağız. Lavabosundan, tuvaletine her alanıyla aydınlatmasına varıncaya kadar da ilgileneceğiz. Bu süreç bizim için değerli çünkü yarınlara hazırlayabilmemiz adına önce oradaki tehdit edici durumları ortadan kaldırmamız lazım” dedi. İBB'ye ait olan bir mülkiyette süresi dolmuş bir ortamda gerekli tedbirleri almak konusunda ısrarlı olduklarını belirten İmamoğlu “Bu konuda sayın valimizle de sık istişare halindeyim. Kendilerinin katkısı ve desteği ile o gün bize emniyet birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar da eşlik edecekler. İnşallah perşembe 16.00 itibari ile ki daha öne çekme ihtimalini de açıkçası yakalamak isteriz. Çünkü bir an önce oradaki hizmeti düzgün verilmesi çabası içindeyiz” diye konuştu.

OTOPARK BAYRAMDA ÜCRETSİZ

İmamoğlu, özellikle kargaşayı ortadan kaldırmak ve bayramın en düzgün şekli ile geçirilmesi adına da Kurban Bayramı süresince yolcusunu uğurlamak ya da karşılamak isteyen İstanbulluların özel araçları ile otogarı ücretsiz kullanabileceklerinin müjdesini verdi.

AKP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN İBB'YE HİZMET BORCU VAR

İmamoğlu, AKP milletvekili Ravza Kavakçı'nın İBB şirketlerinden Metro A.Ş'nin bünyesinde çalıştığına, maaş aldığına ilişkin iddialar hakkında da açıklama yaptı. İmamoğlu milletvekilinin kadroda göründüğünü, milletvekili seçildiği an itibari ile maaşının kesildiğini söyledi. İmamoğlu “Ama bir gerçeklik var ki 2008'de işe girmiş ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu iken Metro A.Ş vasıtası ile Amerika'ya siyaset bilimi doktorası için desteklenmiş. Burs verilmiş ve gönderilmiş. 4-5 yıllık eğitim sonrasında da 4 yıl 11 ay yanılmıyorsam mecburi hizmet süreci tanımlanmış. Böyle bir mecburiyet varken bunu tamamlamadan milletvekili olmuş dolayısıyla şu anda kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi kuruma hizmet olarak verememiş. Metro A.Ş'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesi hiç anlamlı değil” dedi. İşe giriş tarihi ile eğitime gittiği tarih arasındaki kısa sürenin anlamlı olmadığını dile getiren İmamoğlu “Bahsettiğimiz şey tam da bu. Bu kurumlar kişilerin kendi inisiyatifi ile gönderecekleri ya da yakınlarına bir takım imkanlar fırsatlar sunacakları alanlar değil. Hele hele üst kadrolarla ilgili tasarruflarda tümüyle şeffaflık ve liyakat üzerine yol yürünmesi gereken kamu alanları. Bunu yapmadığımız takdirde toplumda tümüyle adalet duygusunu ortadan kaldırırsınız, yıkarsınız. Benim için tabi ki dikkat çekici. İnceleyeceğiz varsa bir hukuki kanuni sürdürülmesi gereken bir takip onu da yapacağız” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğuKAZ DAĞLARI İÇİN KANADA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ARADI

İmamoğlu, Kaz Dağları'nda yaşanan ağaç kıyımı ile ilgili de Kanada Büyükelçisi Chris Cooter ile telefonda görüştü. İmamoğlu, görüşme hakkında şunları anlattı:

“Kaz Dağları'ndaki durumu İstanbul'dan kaygı ile izliyorum. Açıkçası işin içinde Kanadalı bir firma olunca da geçenlerde çok sıcak bir diyalog yaşadığımız Kanada Büyükelçisini arayıp gözlemlerimi kendisiyle paylaşmayı arzu ettim. Sıcak bir konuşma oldu, kendileri de ilgilendiklerini ve süreci takip ettiklerini ilettiler. Bir Kanada firması, hükümet bağlantılı ya da devleti direkt ilgilendiren bir husus olmasa da anladım ki gün gün süreci takip ediyor. Bu konuda tümüyle bazı farklı bilgilerin kendisine aktarıldığını ifade etti. Bu konuda kendisiyle ortak kanaatimiz, kamuoyunun daha çok bilgilendirilmesi gerektiği. Sadece firma değil aynı zamanda Orman Bakanlığı'nın da ciddi anlamda bir bilgi aktarması gerektiğini düşünüyorum. Zira kaybettiğimiz ağaçlar, doğaya verilen zarar dünyaya verilen zarar sadece ülkemize değil. Bu bakımdan ilgi ile karşıladı ve dinledi. Bilgiler ulaştığında benimle de paylaşacağını kendileri aktardı.”

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