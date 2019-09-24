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“İlk okulların eğitim müfredatında gameducatıon ayarı yapılmalı!”

Öğrenme Terapisti ve Uzman Psikolog İnci Özkoray: Avrupa’nın bir çok ülkesinde ilkokul düzeyindeki öğrencilerin derslerinde Gameducation-oyun ile öğrenme entegrasyonları yapılıyor. Günümüzde ilk okula başlayan çocukları dijital öğrenci olarak adlandıran Öğrenme Terapisti ve Uzman Psikolog İnci Özkoray, benzer entegrasyonların Türkiye’de de olması gerektiğine vurgu yapıyor.

“İlk okulların eğitim müfredatında gameducatıon ayarı yapılmalı!”

Öğrenme Terapisti ve Uzman Psikolog İnci Özkoray: Avrupa’nın bir çok ülkesinde ilkokul düzeyindeki öğrencilerin derslerinde Gameducation-oyun ile öğrenme entegrasyonları yapılıyor. Günümüzde ilk okula başlayan çocukları dijital öğrenci olarak adlandıran Öğrenme Terapisti ve Uzman Psikolog İnci Özkoray, benzer entegrasyonların Türkiye’de de olması gerektiğine vurgu yapıyor.

24 Eylül 2019 Salı 09:55
“İlk okulların eğitim müfredatında gameducatıon ayarı yapılmalı!”

Oyunların sokakta değil de dijital ortamlarda oynanmaya başlamasıyla birlikte, geçen 20 yılda ebeveynlerin çocuklarına belki de en sık kullandığı cümlelerden biri “Oyun oynamayı bırak da dersini bitir” olmuştur. Oysa, Öğrenme Terapisti ve Uzman Psikolog İnci Özkoray, günümüzde çocukları teknolojik cihazlardan uzaklaştırmanın kolay olmadığı gibi, doğru da olmadığının altını çiziyor.

Avrupa’nın bir çok ülkesinde “oyun ile öğrenmenin” eğitim müfredatlarına eklendiğini belirten Özkoray, günümüz öğrencilerine geleneksel eğitimin dışında bir şeyler sunmak gerektiğini vurguluyor.

“Günümüzde ilkokula başlayan çocuklar artık birer dijital öğrenci. Mevcut eğitim sistemi ile öğrenciyi çemberin içinde tutmak zorlaşıyor, daha da zorlaşacak. Sınav sonuçları olumsuz gidişatın en önemli göstergelerinden biri. Çocuklar artık çikolata ile değil oyunlarda aldıkları yüksek puanlarla motive oluyor.” diyen Özkoray, eğitim müfredatına oyun ile öğrenme programlarının eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Oyun ile öğrenilen derslerde öğrencilerin daha aktif olduğunu açıklayan Özkoray, özellikle oyun ile öğrenilen matematikte belirgin başarılar elde edilebileceğini belirtiyor.

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ilk okulların eğitim müfredatında gameducatıon ayarı yapılmalı
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