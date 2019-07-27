İlk evliliklerde yaş farkı azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013-2018 döneminde evlenen çiftlerin sayısı yüzde 7.8 azalarak 553 bin 202 oldu.

Evlenme hızının en yüksek olduğu iller açısından değerlendirildiğinde 2013'te ilk sırada bulunan Adıyaman, 2018'de yerini Kilis'e bıraktı. Bölgesel düzeyde bakıldığında Güneydoğu Anadolu evlilik hızının en yüksek olduğu bölge olarak yerini korudu.

'ÇİFTİLER, EVLENMEYE DAHA GEÇ YAŞLARDA KARAR VERİYOR'

Ortalama evlilik yaşının seyri dikkate alındığında çiftlerin 5 yıllık dönemde evlenmeye daha geç yaşlarda karar verdiği görüldü. Buna göre, erkeklerde evlilik yaşı 2013'te 26.8 iken, bu sayı yüzde 3.7 artışla 27.8'e, kadınlarda ise aynı sayı yüzde 5 artışla 23.6'dan 24.8'e çıktı.

İlk kez evlenenler arasındaki yaş farkı da 2013-2018 döneminde azalış gösterirken, anılan fark bu dönemde 3.2'den 3'e düştü.

Söz konusu farkın en yüksek olduğu il 5 yıl önceki gibi Kars olarak kaldı ve geçen yıl itibariyle 4.5 oldu. Anılan farkın en düşük olduğu il, 2013'te 2.6 ile Şırnak iken, geçen yıl 2.3 ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti.

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