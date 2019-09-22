Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100237
ALTIN
280.080
DOLAR
5.7344
STERLIN
7.1419
EURO
6.3129
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

İlginç araştırma! Türkiye nakitsiz bir dünya istiyor

ING Grubu'nun yeni araştırmasıyla birlikte Türkiye'nin nakitsiz bir ülke yolunda 1. yolda olduğu ortaya çıktı. Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.

İlginç araştırma! Türkiye nakitsiz bir dünya istiyor

ING Grubu'nun yeni araştırmasıyla birlikte Türkiye'nin nakitsiz bir ülke yolunda 1. yolda olduğu ortaya çıktı. Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.

22 Eylül 2019 Pazar 10:42
İlginç araştırma! Türkiye nakitsiz bir dünya istiyor

ING Grubu’nun yeni araştırması Türkiye’nin dijital bankacılıkta sahip olduğu potansiyelin Avrupa ve ABD ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koydu. ING Uluslararası Araştırmalar kapsamında açıklanan Yeni Teknolojiler Raporu’nu yayınlandı. Her yıl IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak ABD ve Avusturalya’dan toplam yaklaşık 15 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen araştırma, yeni teknolojilerin geleceğine dair önemli bilgiler sunuyor.

ABD’de yüzde 18

Rapora göre araştırmaya katılan ülkeler toplamında sadece yüzde 22’lik bir kesimi nakit para olmayan bir dünyayı tercih edebileceğini söylerken, Türkiye yüzde 46 ile nakitsiz bir dünyayı en çok tercih edeceğini belirten ülke olarak öne çıktı.

Bu tercihi belirtenlerin oranı ABD’de yüzde 18, İngiltere’de yüzde 20, Almanya’da ise yüzde 16 oldu.

Türkiye’deki katılımcılar arasında yaş yükseldikçe ve eğitim düzeyi arttıkça nakite olan bağlılık daha da düşmekte, nakitsiz bir dünyayı tercih etme oranı arttı. Çalışanların, çalışmayanlara ve emeklilere göre, erkeklerin de kadınlara göre daha yüksek oranda ‘kart’ı tercih ettiği ortaya çıktı.

Para borca lazım

Araştırmaya katılanlara hangi durumlarda ne şekilde ödeme yapmayı tercih ettikleri de soruldu. Katılımcılar çoğunlukla kahve ve yemek ödemelerinde, toplu taşımada, taksi veya cepte taşımak için nakit tercih ettiğini söyledi. Önemli bir oran da arkadaş ve aileye borç verirken nakit tercih ettiğini belirtti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Milliyet

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:46
Anahtar Kelimeler:
ilginç araştırma türkiye nakitsiz dünya istiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti
TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısı bir milyonu geçti
Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu
Makas atan alkollü sürücü trafik kazasına neden oldu
Yargıtay hindiyi küçükbaş hayvan saymadı
Yargıtay hindiyi küçükbaş hayvan saymadı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim