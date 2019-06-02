İl il bayram namazı saatleri!

2019 yılı Ramazan bayramına çok kısa bir süre kaldı. Ramazanın sona ermesiyle birlikte islam alemi sabah namazında buluşacak. İnternet üzerinden bayram namaz saatleri, nasıl kılınacağı araştırılıyor? Bayram namazı saat kaçta kılınacak ve tüm illerin Ramazan Bayramı namazı saatleri saat kaçta? Sabah namazı kaç rekattan oluşur? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte tüm illerin bayram namazı saatleri...
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.
Bayram Namazı Nasıl Kılınır?
Niyet (Niyet edilerek imama uyulur)
1. Tekbiri alırız. Subhaneke
2. Tekbiri alırız
Ellerimizi yana salarız
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız
4. Tekbiri alırız
Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz
İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz
Rüku
Secde
Ara oturuş
Secde
2.Rekat
Besmele
İmamın Fatiha okumasını dinleriz
İmamın Bir sure okumasını dinleriz
1. Tekbiri alırız Ellerimizi yana salarız
2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız
3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız
Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak rükuya gideriz
Secde
Ara oturuş
Secde
Tahiyyat
Allahumme salli Allahumme barik
Rabbena Duaları
Selam
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