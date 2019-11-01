Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97778
ALTIN
277.934
DOLAR
5.7192
STERLIN
7.4111
EURO
6.3808
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?
9 gün ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? MEB 2019 2020 ara tatiller ne zaman?
Kimlikle Başvurmak Yeterli!Karşılıksız Ayda 1384 TL! İşte Devletten Karşılıksız Destekler...

İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba: Benim sevme şeklim böyle

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan baba K.K., 36 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında "Benim sevme şeklim böyle" diyen sanığa avukat Müjgan Bilgen Özen, "Bu nasıl sevmek?" diyerek tepki gösterdi.

İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba: Benim sevme şeklim böyle

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan baba K.K., 36 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında "Benim sevme şeklim böyle" diyen sanığa avukat Müjgan Bilgen Özen, "Bu nasıl sevmek?" diyerek tepki gösterdi.

01 Kasım 2019 Cuma 12:37
İkiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba: Benim sevme şeklim böyle

Karşıyaka'da 2017 yılında yaşanan olayda, bir belediyede memur olarak çalışan K.K. iddiaya göre, 15 yaşındaki ikiz kızları E.K. ve S.K.'ya farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu.

Anne boşanmaya karar verip şikayetçi oldu

Kızlar durumu annelerine anlatınca anne C.K. eşinden boşanmaya karar verip şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan baba suçlamaları kabul etmeyerek, kızlarını sevme şeklinin farklı olduğunu söyledi.

DHA'nın aktardığı habere göre, tutuklanan K.K. hakkında 'öz çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan dava açıldı.

İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık K.K., ikiz kızlar, anneleri C.K. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

'Göğüslerine 'büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim'

Son savunmasında da suçlamaları kabul etmeyen K.K. şunları söyledi:

Bu suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Çocuklara yönelik herhangi bir cinsel istismarda bulunmadım. Kızımın iş yerinde kucağıma oturduğu iddiası tamamen yanlıştır. Ben oturtmadım, köpekten korktuğu için panikle kendisi oturdu. Ben de köpeklerden korkmaması gerektiğini söyledim. Diğer kızımın göğüslerini ellediğim iddiası ise benim sevme şeklim biraz farklıdır. 'Büyümüş mü bunlar' diyerek dokunmuş olabilirim. Kulağımdaki sorun nedeniyle de insanlarla dokunarak anlaşıyorum. Bu bende alışkanlık oldu. Bunu yaparken kötü niyetli değilim. Eşimle ev satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığım için bu iftiranın atıldığını düşüyorum."

Anne C.K., kızının bir gün babasının kendisini asansörde dudaklarından öptüğünü anlatması üzerine durumu eşine sorduğunu, "O beni tahrik etti" yanıtını aldığını, bunun üzerine eşinden boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Cezada indirim yapılmadı

Kızlardan E.K. de olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 27 gün tedavi gördüğünü dile getirdi.

Bakanlık avukatı Özen, sanığın ifadesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayarak, "Sanığın, kızının göğüslerine dokunarak sevdiğini söylemesi ve bunu sıradanlaştırması kabul edilemez. Sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istiyoruz. Bu nasıl sevmek?" dedi.

Son sözünde K.K., eşinin iftira attığını öne sürüp beraatini ve tahliyesini isteyen baba, kızı S.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 20 yıl, diğer kızı E.K.'ya yönelik eyleminden ötürü de 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, cezada, babanın duruşmalarda pişmanlık göstermemesi nedeniyle indirim uygulanmadı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ikiz kızlarına cinsel istismardan yargılanan baba benim sevme şeklim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYM: Askeri okulların kapatılması Anayasaya aykırı değil
AYM: Askeri okulların kapatılması Anayasaya aykırı değil
Ceren Damar'ın katil zanlısının avukatından Akşener'e: Arabuluculuk yapın
Ceren Damar'ın katil zanlısının avukatından Akşener'e: Arabuluculuk yapın
Aydın Doğan: Medyaya dönmeyi düşünmüyorum
Aydın Doğan: Medyaya dönmeyi düşünmüyorum

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim