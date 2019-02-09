İki Bakanlık 5 Bin 343 Personel Alacak! İşte Detaylar...

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ilanlar peşpeşe geldi. İçişleri Bakanlığı 1200 memur, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise 3243 sürekli işçi alımı yapacak. Toplam da 5243 personel alımı yapılacak. İşte detaylar...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3 BİN 243 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 278’i engelli, 146’sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacak. Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin meslek kolları şöyle:



“Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci.”

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 ile 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafındn alınacak 3 bin 243 sürekli işçi ile ilgili daha detaylı bilgilere aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 1200 memur alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diüer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara toplam 1200 adet personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılacak iller ve hangi illere kaç personel alınacağı ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YENİ MEMUR ALIMLARI CEBİNE GELSİN

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