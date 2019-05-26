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İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketine göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili Binali Yıldırım'dan bir tık önde olduğunu belirtirken; Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında başa baş gittiğini söyledi.

İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketine göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili Binali Yıldırım'dan bir tık önde olduğunu belirtirken; Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında başa baş gittiğini söyledi.

26 Mayıs 2019 Pazar 09:19
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı

YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesi ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olmasının ardından tüm gözler İstanbul'a çevrilirken anket şirketleri de sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Habertürk'te yayınlanan 'Manşet' programına konuk olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketine göre Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım'dan bir tık önde olduğunu belirtirken, Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı ise Binali Yıldırım ve İmamoğlu'nun seçim yarışında kafa kafaya gittiğini dile getirdi.

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı yenilenecek olan İstanbul seçiminde kazananı HDP seçmeninin belirleyeceğini iddia etti.

Sarı, "Gönlünde HDP olup da hiçbir partiye oy basamayan seçmen önemli bir yekün oluşturuyor. Yani şimdi bir baktığımız zaman 200 bin bu seçimde yüzde 2 demek yani seçimi o 200 bini alan kazanır" dedi.

HALK KİMİ MAĞDUR OLARAK GÖRÜYOR?

Sarı, seçimlerin yenilenmesi kararından sonra yurttaşların büyük çoğunluğunun mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun daha çok mağdur edildiği düşüncesinin anketlerde yer aldığını belirtti.

Sarı, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki mağduriyet oranını açıkladı. Anket sonucuna göre İmamoğlu'nun mağduriyet oranının yüzde 60 Binali Yıldırım'ın ise yüzde 40'ı bulduğu ortaya çıktı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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