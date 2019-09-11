İğrenç olay! Gizlice yaklaşıp etek altı fotoğrafını çekti

İzmit'te yer alan Yeni Cuma Parkı yakınlarında, bir adam, oradaki kadının gizlice etek altı fotoğraflarını çekiyordu. Bu durumu fark eden vatandaşlar olaya müdahale etti.

ŞAHIS VATANDAŞLAR TARAFINDAN DARBEDİLDİ!

Vatandaşlar, darbettikleri A.A.'yı bir çay bahçesine götürerek, tabureye oturtup polisi aradı. Başında bekledikleri şüpheliyi olay yerine gelen polise teslim etti.

A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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