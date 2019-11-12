İğrenç herif! 17 yaşındaki kızın kabusu olmuştu!

Gölcük’te yaşayan K.K., annesi ile birlikte Gölcük Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, 2 yıl önce sosyal medyadan 17 yaşında olduğunu söyleyen N.G. ile tanıştığını, çıplak fotoğraflarını gönderdiği bu kişinin şantajla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE CİNSEL SALDIRIYA DEVAM ETTİ

K.K., N.G.'nin kendisini İstanbul'daki evine götürerek, cinsel saldırıya devam ettiğini anlattı. Genç kız, N.G.'nin farklı tarihlerde de 4 kez, fotoğraflarıyla şantaj yaparak İstanbul'daki evine çağırıp, cinsel saldırıda bulunduğunu kaydederek, şikayetçi oldu

K.K. önceki gün ise polisi arayarak, N.G.'nin kendisiyle buluşmaya geldiğini, şantaj ve tehditlerine devam ettiğini bildirdi.

GENÇ KIZIN EVİNİN YAKINLARINDA YAKALANDI

Hemen harekete geçen polis, N.G.'yi, K.K.’nin evinin yakınlarında yakaladı.

İşlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen N.G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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