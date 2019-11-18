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Iğdır, hava kirliliği sıralamasında Türkiye birincisi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

Iğdır, hava kirliliği sıralamasında Türkiye birincisi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da hava kirliliği halk sağlığını tehdit etmeye başladı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 06:57
Iğdır, hava kirliliği sıralamasında Türkiye birincisi

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde kalorifer kazanlarının yanması ile birlikte bina bacalarından çıkan kömür dumanı ve pis kokunun, Iğdır'da hayatı yaşanmaz hale getirdiği belirtildi.

Iğdır'da temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken indeks değeri 355'e çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) ölçümlerine göre, Türkiye'de hava kirliliği en yüksek il olarak Iğdır görüldü.

Piknik, yürüyüş, açık hava sporları ve bisiklet sürülmemesi konusunda vatandaşlar kesinlikle uyarıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
DoğalgazKömürDoğu AnadoluHava KirliliğiTürkiyeığdır
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