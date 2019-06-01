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Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında  güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker  yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi  altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik  operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 01.06.2019 11:16
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