İçkisini evde yapanlar için kritik uyarı!

Etil alkol üretim ve ithalatının hızlı şekilde artış göstermesine karşı uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Etil alkol üretim ve ithalatı 2008’den bu yana son 10 yılda yüzde 146 oranında artış gösterdi. Bu da kaçak alkol üretimi, bu nedenden vatandaşların hayatını kaybetmesi, devletin vergi kaybı gibi birçok olumsuz sonuç doğuruyor. Etil alkole ithalat sınırlaması getirilmeli. Her önüne gelen bu kadar kolay etil alkol üretip satın alamamalı. Öyle bir duruma geldik ki vatandaş kimyager oldu. Evde üretilen alkolün zararları zamanla ikinci bir Çernobil vakası ülkemize yaşatacak. Bunu zamanla insan vucüduna verdiği zarar ile göreceğiz.” dedi.

"ÜRETİMİ VE İTHALATI DA ASTRONOMİK ARTIŞLAR GÖSTERDİ"



Etil alkole hızlı ve kolay ulaşımın hem sağlık hem de ekonomi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Palandöken, “Ülkemizde etil alkolün üretimi de, ithalatı da astronomik artışlar gösterdi. Öyle ki 2008’den bu yana etil alkolün üretimi yüzde 8 bin 819, ithalatı yüzde 106, toplamda üretim ve ithalat ise yüzde 146 arttı. Yani üretim 15 bin 775 litreden 1 milyon 407 bin 17 litreye, ithalat 3 milyon 402 bin 893 litreden 7 milyon 16 bin 668 litreye çıktı. Üretim ve ithalatın bu denli artması maalesef çok kötü sonuçlara neden oluyor. Bu yıl yalnızca Temmuz ayında bile sahte içkiden en az 14 kişi hayatını kaybetti. Bu kadar hızlı ve kolay ulaşım sahte içkiye yönelimi de artırıyor. Haliyle bu da vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olurken, devletin vergi kazancını da düşürüyor. Örneğin bu yıl ilk 8 ayda emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlarda toplam 267 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi. Devletin vergi kaybının büyüklüğü de buradan anlaşılabilir.” diye konuştu.

"SINIR GETİRİLMELİ"



Hem devletin vergi kaybını azaltmak hem de vatandaşların sağlığını korumak için etil alkole ithalat sınırı getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “Anormal yükseklikteki artışlara karşın önlem alınması için cezai yaptırımların artması da gerekiyor. Aynı zamanda bu kadar kolay ulaşım ve üretimin de önüne geçilmeli. Etil alkole sınır getirildiğinde tarımda ve birçok sektörde asıl kullanılması gereken yerlerde ilgili kişiler ve kurumlar tarafından alınabilmeli. Aksi takdirde bu gidişat durdurulmazsa hem devletin büyük vergi kaybı hem de vatandaşın can sağlığı kaybolmaya devam edecek.” dedi.

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