İçişleri Bakanlığı Sınavsız Yüzlerce Köy Korucusu Alıyor!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Şırnak Valiliği tarafından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 400 güvenlik korucusu alımı yapılacağını açıkladı. Yayımlanan ilana başvurular 19 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Yayımlanan ilana başvuru yapacak adayların evrakları eksiksiz olarak teslim etmesi gerekiyor. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak Valiliği resmi internet sistesi üzerinden 400 güvenlik korucusu alımı iş ilanı yayımlandı. Korucu alımı iş ilanına yapılacak başvuruların 19 Temmuz 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi.

400 korucu alımı kapsamında istihdam edileceklerin Şırnak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirileceği açıklandı ve güvenlik korucusu alımlarının "emeklilik, istifa, ölüm, göreve son verme gibi nedenlerle Güvenlik Korucusu sayısında azalama meydana geldiğinden" dolayı yapılacağı belirtildi.

Başvuruların 19 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılacağı ve istenen evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda ise;

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli olup, emeklilik, istifa, ölüm, göreve son verme gibi nedenlerle Güvenlik Korucusu sayısında azalama meydana geldiğinden Bakanlık oluru ile Şırnak ilinde (400) Güvenlik Korucusu görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Güvenlik Korucusu alım işlemleri 05 Temmuz 2019 tarihinde başlayarak 19 Temmuz 2019 tarihinde son bulacaktır." denildi.

400 GÜVENLİK KORUCUSU ALIMINDA TALEP EDİLEN EVRAKLAR NELER?

Bakanlık 400 güvenlik korucusu alımı için talep ettiği evrakları şu şekilde açıkladı;

- Müracaat Dilekçesi (İl Merkezinde Valilik Makamına, İlçelerde Kaymakamlık Makamına şeklinde)

- Adli Sicil Belgesi

- Sağlık Kurulu Raporu (Heyet)

- Askerlik Durum Belgesi

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

- Kimlik Fotokopisi

- Yerleşim Yeri Belgesi

- Öğrenim Durum Belgesi

- (6) Adet Vesikalık Fotoğraf

- Evraklar hazırlanarak İlçe Jandarma Komutanlıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA