İçişleri Bakanlığı Personel alım başvuru sonuçları açıklandı! Kazananlar 6 bin lira maaş alacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanı hakkında yayınlanan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre on dört (14) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. " ifadeleri paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alım ilanında daha önce şu başvuru şartları açıklanmıştı:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI HAKKINDA SON DAKİKA DUYURUSU YAYIMLADI

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı duyuruda, "Başkanlığımızca 24 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan Sözleşmeli Bilişim Personeli yazılı sınavına girmeye hak kazananlara ait liste ve sınav duyurusu tam metnine eklerden ulaşabilirsiniz." denildi.

SINAV TARİHİ VE YERİ AÇIKLANDI

Sözleşmeli personel olarak görev yapacak adayların İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Lalegül/Yenimahalle ANKARA adresinde 24 Kasım 2019 Pazar Günü saat 11:00 (Adaylar sınav salonuna saat 10:30 da alınacaktır.) sınav yapılacağı bildirildi.

Ayrıca sözleşmeli personel olarak görev yapacakların aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (6.756,12) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ