İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Personel Alımı İlanı Yayımlandı !

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda NVİ bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak amacıyla sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİ tarafından yayımlanan ilanda 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Buna göre tam zamanlı 3 kıdemli .Net uygulama geliştirme uzmanı ve 4 Kişi Uygulama Geliştirme Uzmanı .Net alımı yapılacağı ifade edildi.

GENEL ŞARTLAR

Konu ile ilgili olarak NVİ tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adayarda şu şartlar aranmaktadır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Adayların şartları uygun olduğu takdirde her iki pozisyon için müracaat edebileceklerdir.

KPSS ŞARTI DA VAR

Bunun yanı sıra ilanda KPSS şartı da bulunmaktadır. Buna göre adayların 2018-2019 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS’ ye girmek zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.) ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge sahibi olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli kamu personeli alım ilanına başvurular 6 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar başvuru işlemlerini 30 Ekim'e kadar yapabileceklerdir. Başvuru yapacak olan adaylar www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adresli internet sitelerinde yer alan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru formunu başvuru tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.

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