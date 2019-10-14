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İçişleri Bakanlığı Nüfus Memuru Alacak! Alımlar Ne Zaman Başlayacak? İşte Başvuru Şartları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki yaptığı açıklamalarda 1170 nüfus memuru alınacağını bunun için hazırlıkların devam ettiğini önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ilana çıkılacağını belirtmişti. Vatandaşlar 1170 nüfus memuru alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor... İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı Nüfus Memuru Alacak! Alımlar Ne Zaman Başlayacak? İşte Başvuru Şartları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki yaptığı açıklamalarda 1170 nüfus memuru alınacağını bunun için hazırlıkların devam ettiğini önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ilana çıkılacağını belirtmişti. Vatandaşlar 1170 nüfus memuru alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor... İşte detaylar...

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:28
İçişleri Bakanlığı Nüfus Memuru Alacak! Alımlar Ne Zaman Başlayacak? İşte Başvuru Şartları...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki yaptığı açıklamalarda 1170 nüfus memuru alınacağını bunun için hazırlıkların devam ettiğini önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ilana çıkılacağını belirtmişti. Vatandaşlar 1170 nüfus memuru alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor... İşte detaylar...

İl ve ilçe merkezlerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde çalışanların iş yükünün artması nedeniyle, bin 170 nüfus memuru alımı yapılacağı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, bin 170 nüfus memuru istihdam edeceklerinin müjdesini verdi. Peki, nüfus memuru alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları belli oldu mu?

Nüfus Müdürlüklerine nüfus memuru alımı için geri sayım devam ediyor. Peki ilan ne zaman yayımlanacak? Nüfus memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar.

İçişleri Bakanlığı 2019 yılı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kamu personeli alımı için geri sayım devam ediyor. 2019 yılının ilk yarısında 112 acil servislerin çağrı merkezlerine 1200 kamu personeli alımı yapan İçişleri Bakanlığı 'nın , 2019 yılının kalan aylarında Nüfus Müdürlüğü bünyesine kamu personeli alımı yapması bekleniyor. 

NÜFUS MEMURLUĞU BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

Nüfus Müdürlüklerine yapılacak personel alımı için lan hazırlıkları devam ediyor. 2019 yılında yapılacak yeni personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Atanacağı görevi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması,
  • En az önlisans mezunu olmak,
  • İlanın yayımlandığı yılın ilk günü itibariyla  35 yaşını doldurmamış olmak,
  • 2018 Yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı 'ndan; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla KPSS puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 4 katı adayın içerisinde bulunmak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

NÜFUS MEMURU ALIMI İÇİN İLAN BEKLENİYOR

On binlerce lisans ve ön lisans mezunu aday, KPSS puanı ile yapılacak nüfus memuru alımı ilanını bekliyor. 112 acil servis çağrı merkezlerinde yapılan personel alımında sürecin sona ermesi ile birlikte yeni alım için hazırlıkların başladığı bildirildi. 

İlan için henüz bir tarih verilmedi.

İlan yayınlandığında anında haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamalarını indirebilirisiniz.

Son Güncelleme: 14.10.2019 10:33
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içişleri bakanlığı nüfus memuru alacak alımlar zaman başlayacak işte başvuru şartları
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