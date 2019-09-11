İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan, hız sınırının artırılması konusunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün bir radyo programındaki mülakatının ilgili bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesinin basın yayın kuruluşlarına yansıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5'lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, konunun henüz çalışma aşamasında olduğu ve tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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