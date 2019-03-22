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İçişleri Bakanlığı Mülakat Listeleri Yayınlandı

2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Adaylara Ait Günlü Katılım Listesi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı Mülakat Listeleri Yayınlandı

2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Adaylara Ait Günlü Katılım Listesi İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte detaylar...

22 Mart 2019 Cuma 11:12
İçişleri Bakanlığı Mülakat Listeleri Yayınlandı

2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar Adaylara Ait Günlü Katılım Listesi İçişleri Bakanlığı  tarafından açıklandı. İşte detaylar...

Ankara Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

İstanbul Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

İzmir Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Antalya Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Trabzon Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Samsun Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Mardin Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

Şanlıurfa Bölgesel Sınav Komisyonunda Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Günlü Katılım Listeleri

İçişleri Bakanlığı tarafından " Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen adayların sınava girecekleri Bakanlık Sınav Komisyonu(merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için) ve Bölgesel Sınav Komisyonlarının(taşra teşkilatında ilan edilen unvanlar için) bulunduğu sınav yerinde ilgili adayların Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır." ifadelerini içeren bir uyarı da yapıldı.

Son Güncelleme: 22.03.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı mülakat listeleri yayınlandı
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