Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102590
ALTIN
276.046
DOLAR
5.7165
STERLIN
7.1180
EURO
6.2917
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...
25. Dönem POMEM PÖH Alım Başvuruları Başlıyor! İşte Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri...

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda '2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda '2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.

17 Eylül 2019 Salı 06:54
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda '2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Açıklamada, düzenlenen operasyon sonucunda '2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği' belirtildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı bitlis te terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversitede Kampüsünde Akıl Almaz ölüm!
Üniversitede Kampüsünde Akıl Almaz ölüm!
Uyku Kaçıracak Deprem Uyarısı!
Uyku Kaçıracak Deprem Uyarısı!
Anneler babalar dikkat! Çocuğunuzun vazgeçemediği o ürün toplatılıyor
Anneler babalar dikkat! Çocuğunuzun vazgeçemediği o ürün toplatılıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim