İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda '2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini' bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Açıklamada, düzenlenen operasyon sonucunda '2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği' belirtildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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