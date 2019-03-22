İçişleri bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı mülakat duyurusu yayınlandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 1200 Sözleşmeli (Büro Memuru) Personel Alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayınlandı.

Mülakatları şu bölgelerde yapacak:

Ankara Bölgesi,

İzmir Bölgesi,

Antalya Bölgesi,

Mardin Bölgesi,

İstanbul Bölgesi,

Şanlıurfa Bölgesi,

Trabzon Bölgesi,

Samsun Bölgesi.

Mülakatlar 8 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’a kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan önemli uyarı!

İçişleri bakanlığı resmi internet sitesinde olası hak kayıplarının yaşanmaması ve adayların mağdur olmamaları için şu önemli uyarıyı yayınladı:

“Günlü Katılım Listelerinde açık adresleri belirtilen adayların sınava girecekleri Bakanlık Sınav Komisyonu(merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için) ve Bölgesel Sınav Komisyonlarının(taşra teşkilatında ilan edilen unvanlar için) bulunduğu sınav yerinde ilgili adayların Günlü Katılım Listelerinde belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, hak talebinde de bulunamayacaklardır.”

Mülakat listeleri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.icisleri.gov.tr/2019-yili-4b-sozlesmeli-personel-girissozlu-sinavina-katilmaya-hak-kazananlar-adaylara-ait-gunlu-katilim-listesi