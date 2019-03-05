Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İçişleri Bakanlığı 1200 Kamu Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve 1200 personel alımında sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Listeler belli oldu.

İçişleri Bakanlığı 1200 Kamu Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayımlandı ve 1200 personel alımında sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Listeler belli oldu.

05 Mart 2019 Salı 17:35
İçişleri Bakanlığı 1200 Kamu Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2019 Yılı İçişleri Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 06-13 Mart 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. 

Bakanlık Merkez Teşkilatında İlan Edilen Pozisyonlar İçin Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste 

ARŞİV UZMANI
ŞEHİR PLANCISI
MÜHENDİS(HARİTA)
TEKNİKER(HARİTA)

81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri Emrinde  İlan Edilen Pozisyonlar İçin Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste
 
MÜHENDİS(ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
TEKNİKER(BİLGİSAYAR)
TEKNİSYEN(ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
BÜRO PERSONELİ(LİSANS)
BÜRO PERSONELİ(ÖNLİSANS)

ÖNEMLİ DUYURU

2019 YILI 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Giriş(Sözlü) Sınavına Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonuna başvuracak adaylar için ilanda aranılan öğrenim durumu şartına ek olarak;
Milli Eğitim Bakanlığının 08/02/2019 tarihli ve E.2814344 sayılı görüş yazısına istinaden, Mesleki ve Teknik Lisenin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olanlarda Teknisyen (Elektrik- Elektronik) unvanına başvuru yapabilecektir.
İlgili adaylara önemle duyurulur.
Elektrik, 
Bobinajcılık,
Elektrik-Elektronik,

Otomatik Kumanda,
Elektrikçilik Bölümü,
Elektrik Tesisatçılığı,
Elektromekanik Taşıyıcılar,
Asansör,
Endüstriyel Elektronik, 
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik)
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
Elektronik,
Radyoculuk,
Monitörlük,
Telekomünikasyon,
Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı)
 
"Başvurusunu başarı ile tamamlayarak İş Talep Formunun çıktısını alan adaylar istenilecek diğer belgeler  ile birlikte Bakanlığımızca daha sonra belirtilecek  tarihler arasında bulundukları İlin Valilik  İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. Başvurusunu tamamlayan adayların  İş Talep Formunun çıktısını almaları önemle duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanlığı 1200 kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli Maaşları Meclis Gündeminde!
Engelli Maaşları Meclis Gündeminde!
EGM Bekçi Mezuniyet Şartını Açıkladı!
EGM Bekçi Mezuniyet Şartını Açıkladı!
Bekçi İlanı 6 Mart'ta Yayınlanacak! Başvuru Nasıl Yapılır?
Bekçi İlanı 6 Mart'ta Yayınlanacak! Başvuru Nasıl Yapılır?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim