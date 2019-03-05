İçişleri Bakanlığı 1200 Kamu Personeli Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2019 Yılı İçişleri Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 06-13 Mart 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

Bakanlık Merkez Teşkilatında İlan Edilen Pozisyonlar İçin Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste

ARŞİV UZMANI

ŞEHİR PLANCISI

MÜHENDİS(HARİTA)

TEKNİKER(HARİTA)

81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri Emrinde İlan Edilen Pozisyonlar İçin Giriş(Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste



MÜHENDİS(ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

TEKNİKER(BİLGİSAYAR)

TEKNİSYEN(ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

BÜRO PERSONELİ(LİSANS)

BÜRO PERSONELİ(ÖNLİSANS)

ÖNEMLİ DUYURU

2019 YILI 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Giriş(Sözlü) Sınavına Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonuna başvuracak adaylar için ilanda aranılan öğrenim durumu şartına ek olarak;

Milli Eğitim Bakanlığının 08/02/2019 tarihli ve E.2814344 sayılı görüş yazısına istinaden, Mesleki ve Teknik Lisenin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olanlarda Teknisyen (Elektrik- Elektronik) unvanına başvuru yapabilecektir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.

Elektrik,

Bobinajcılık,

Elektrik-Elektronik,

Otomatik Kumanda,

Elektrikçilik Bölümü,

Elektrik Tesisatçılığı,

Elektromekanik Taşıyıcılar,

Asansör,

Endüstriyel Elektronik,

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik)

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)

Elektronik,

Radyoculuk,

Monitörlük,

Telekomünikasyon,

Elektrik- Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı)



"Başvurusunu başarı ile tamamlayarak İş Talep Formunun çıktısını alan adaylar istenilecek diğer belgeler ile birlikte Bakanlığımızca daha sonra belirtilecek tarihler arasında bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. Başvurusunu tamamlayan adayların İş Talep Formunun çıktısını almaları önemle duyurulur."