İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 26. Dönem POMEM Polis Alımı KPSS Şartı Açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem POMEM polis alımı kapsamında 10 bin polis alımı yapacağı daha önce açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. POMEM alımı için açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yinelendi. Peki POMEM yeni polis alımında KPSS şartı kaç olacak? İşte bu konu hakkında merak edilen detaylar...

POMEM 10 bin polis alımı ile ilgili KPSS şartı açıklaması yapıldı mı sorusunun cevabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi;İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili soruları yanıtlamak üzere misafir olduğu bir televizyon programında, 10 bin POMEM polsi alımı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

EYLÜL AYINDA ALIM OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

2019 yılının Haziran ayında konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Polis Akademisi Başkanlığı 'nın 25. dönem POMEM kapsamında 10 bin polis alımı yapacağını ve bu ilanın Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başı gibi yayınlanacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası on binlerce aday Polis Akademisi 'nin Eylül ayında yayımlayacağı duyuruyu beklemeye başladı..

Fakat Ağustos ayının sonunda 25. Dönem POMEM duyurusu özel harekat alımı olacak şekilde yayınlandı. Açıklamada 25. dönem POMEM kapsamında 500 kadın özel harekatçı alımı yapılacağı ifade edilmiş ve 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM 'e ertelendiği belirtilmişti.

BAKAN SOYLU'DAN POMEM AÇIKLAMASI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçtiğimiz akşam misafir olduğu televizyon programında gündeme dair konuları değerlendirirken, merak edilen sorulara cevap verdi ve Barış Pınarı Harekatı hakkında yöneltilen soruları cevapladı. Açıklamaların sonunda ise Bakan Soylu POMEM polis alımlarına değindi ve 10 bin polis alımının geciktiğini , alımın bir iki ay içinde yapılacağını belirtti.

POLİS ALIMI RENK KÖRLÜĞÜ AÇIKLAMASI!

Renk körlüğü için çalışmaların da devam ettiğini belirten Bakan Soylu , POMEM alımı için daha önce ağustos ayı sonu, eylül ayı başı gibi söz verdiğini hatırlatarak bazı gecikmeler olduğunu söyledi ve Kasım-Aralık ayını işaret etti. POMEM duyurusunun gelmesinin ardından adaylar , 26. dönem POMEM 10 bin polis alımında KPSS puanının kaç olacağını araştırmaya başladı.

KPSSS ŞARTI KAÇ OLACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80’ini almış olmak önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az (52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)