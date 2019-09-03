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İç çamaşırıyla sokaklarda dolaştı !

Kocaeli'de sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırıyla sokaklarda gezen kişi etraftakilerin şikayeti sonucu karakola götürüldü. Çıplak gezen kişiye tişört ve pantalon alındıktan sonra hastanye sevkedildi.

İç çamaşırıyla sokaklarda dolaştı !

Kocaeli'de sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırıyla sokaklarda gezen kişi etraftakilerin şikayeti sonucu karakola götürüldü. Çıplak gezen kişiye tişört ve pantalon alındıktan sonra hastanye sevkedildi.

03 Eylül 2019 Salı 23:31
İç çamaşırıyla sokaklarda dolaştı !

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırıyla sokaklarda gezen A.Ş.ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kimse ne olduğunu anlamadı! İç çamaşırıyla sokaklarda

Yalova'dan Gölcük'e gelen A.Ş. adlı erkek, Şirinköy Mahallesinde sokak ortasında soyunarak üzerinde kalan iç çamaşırı ile yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar üzerinde sadece külot olan kişiyi görünce polise haber verdi. Bazı vatandaşlar bu sırada A.Ş.ye tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis, etrafını saran vatandaşların elinden kurtardığı A.Ş.'yi polis merkezine götürdü. A.Ş.nin polis merkezinde, "Ben sosyal deneyim yapıyordum. Vatandaşların ilgisini çekmek ve sosyal medyada yayınlamak istedim. dediği öğrenildi.

Polis, A.Ş.ye bir mağazadan pantolon ve tişört aldı. Mağazadan alınan kıyafetleri giyen A.Ş. sağlık kontrolü için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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çamaşırıyla sokaklarda dolaştı
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