İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

Trabzon’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kişinin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi.