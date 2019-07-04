İbrahi Kalın'dan: S-400'lerle ilgili son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kalın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugünkü kabine toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili detaylı sunum yapıldı. Türkiye'de mevcut olan yerli ve yabancı yatırımcıların hem de bundan sonra uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili yapılan detaylı çalışmalar kabineye sunuldu. Kültür Turizm, İçişleri, Adalet Bakanlığımızın da gündeme ilişkin sunumları oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta gerçekleştirdiği G-20 zirvesinde sunumları oldu. İlkim değişikliği, çevre, ticrate, finans, göç, mülteciler ve terörle mücadeleyle ilgili yoğun temasları oldu. Bu zirvenin marjında kendisinin bir dizi ikili görüşmeleri oldu. O görüşmelerin önemli neticilerinden bir tanesi olarak Ağustos ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Rusya Federasyonu ve İran'ın katılacağı üçlü zirve gerçekleştirilecek.

S-400 TESLİMATI

S-400'ler çok yakın bir tarihte getirilecek. Günler içerisinde bu sistem Türkiye'ye gelecek ve aktif bir şekilde kullanılacak. Bazı senaryolar ortaya atılıyor. "Getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak" gibi şeyler ortaya atılıyor. Bunlar doğru değildir.

Nereye konuşlandırılacağı konusuyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Nihayete erdiği zaman bunu da kamuoyuyla paylaşırız. NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Türkiye hızlı büyüyen dinamik bir toplum. Nüfusumuz büyüyor, gençleşiyor hamdolsun. Başkanlık sistemi bu ihtiyaçtan doğdu. Burada durmamız mümkün değil. Yeni ihtiyaçlar, sınamalar ortaya çıkınca sistemin güncellenmesi gayet normaldir. Bunun değişik unsurları var. Kabine bunun bir ayağıdır, yani bakanlıklar. Başkanlıklar olarak ifade ettiğimiz kurumlar başka ayağıdır, MİT, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri gibi. Ofisler önemli ayaklarından birisini teşkil etmektedir. Bu kurumlar diğer kurumlarla eş güdüm halinde hareket etmektedir.Bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmekte, sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve onaylarıyla iş yapmaktadır. Her bir kurumun değerlendirilmesi yapılmaktadır. Millete doğrudan hizmet daha etkin bir şekilde götürülebiliyor mu? Götürülen hizmetin maliyeti düşürülebiliyor mu? Mesela e-devlet uygulamasında çok önemli kazanımlar sağlandı.

Bütün kurumlarımız düzenli bir şekilde toplanıyor. Toplantılarında ilgili kurumlardan bilgi, belge, brifing almak suretiyle büyük fotoğrafın içinde yeni politikalar nasıl oluşturulur bunu yapıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da toplantılar yapılıyor. Politika kurullarına verilen görevler politikaların değerlendirilmesinde makro perspektiften bakılıp, teklifler geliştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hedefleri açısından bakıldığından büyük bir gayret, çaba ve başarının olduğunu görüyoruz. İhtiyaçlara göre belli değerlendirmeler, revizyonlar, güncellemeler yapılması normaldir. Cumhurbaşkanımız da bizzat icranın başı olarak ve baş komutan sıfatıyla bütün süreçleri takip etmektedir. Bu sistemin nihai amacı millete hizmeti en etkin, kolay ve kaliteli bir şekilde ulaştırmaktadır.

ÜÇLÜ ZİRVE

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Ekim ayında İstanbul'da yaptığımız dörtlü zirvenin ikinci toplantısının yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılması konusunda da muhataplarla mutabık kalındı G20 zirvesinde. Dolayısıyla burada da Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa liderlerinin katılımıyla muhtemelen Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayının başında yani BM Genel Kurulu'na gitmeden önce bir dörtlü zirvenin yapılması planlanıyor. Burada da Suriye başta olmak üzere bölgedeki genel güvenlik konuları etraflı şekilde ele alınacak.

ERDOĞAN- ALİ BABACAN GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Ali Babacan ile bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun bir zamanda ne oldu ise o şekliyle paylaşırlar.

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