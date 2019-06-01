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İBB’den bayram müjdesi: 22 yıllık yasak kaldırıldı

Yargıtay tüm işçileri yakından ilgilendiren bir karara imza atarak iş yerinde görevi başında iken uyumasının işveren açısından haklı fesih sebebi olmasa da geçerli fesih sebebi olduğuna hükmetti.

İBB’den bayram müjdesi: 22 yıllık yasak kaldırıldı

Yargıtay tüm işçileri yakından ilgilendiren bir karara imza atarak iş yerinde görevi başında iken uyumasının işveren açısından haklı fesih sebebi olmasa da geçerli fesih sebebi olduğuna hükmetti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:22
İBB’den bayram müjdesi: 22 yıllık yasak kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 yıllık yasağı kaldırarak yolcu taşıyan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı minibüs ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesine izin verdi.

Geçmişte ceza yiyen araçlara TBMM’den çıkarılan yasayla af gelmişti. Bu kararın ardından, dün de İBB Başkanlığı Genel Sekreter Hayri Baraçlı Başkanlığı’nda toplanan UKOME Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini değerlendirdi.

Toplantıda alınan karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 1. sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebilecek.

Azami yüklü ağırlığı 0,75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan kamyonetler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabilecek.

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