İBB Şehir Hatları: Sis yüzünden tüm seferler iptal

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle aşağıdaki hatlarımızda sefer yapılamamaktadır:

Eminönü – Üsküdar

İstinye – Çubuklu Arabalı

Boğazdan Geliş / Boğaza Gidiş

Anadolukavağı – Üsküdar

Rumelikavağı – Eminönü

Sarıyer – Rumelikavağı – Anadolukavağı

Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş

Çengelköy – İstinye

Küçüksu – İstinye

Üsküdar – Ortaköy

Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlar donmale döndü

Öte yandan, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler normale döndü.

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