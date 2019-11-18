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İBB Şehir Hatları: Sis yüzünden tüm seferler iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Boğazdaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İBB Şehir Hatları: Sis yüzünden tüm seferler iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Boğazdaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 09:52
İBB Şehir Hatları: Sis yüzünden tüm seferler iptal

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız, Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle aşağıdaki hatlarımızda sefer yapılamamaktadır:

  • Eminönü – Üsküdar
  • İstinye – Çubuklu Arabalı
  • Boğazdan Geliş / Boğaza Gidiş
  • Anadolukavağı – Üsküdar
  • Rumelikavağı – Eminönü
  • Sarıyer – Rumelikavağı – Anadolukavağı
  • Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
  • Çengelköy – İstinye
  • Küçüksu – İstinye
  • Üsküdar – Ortaköy

Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlar donmale döndü

Öte yandan, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler normale döndü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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