İBB Şehir Hatları: Sis yüzünden tüm seferler iptal

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız, Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle aşağıdaki hatlarımızda sefer yapılamamaktadır:
- Eminönü – Üsküdar
- İstinye – Çubuklu Arabalı
- Boğazdan Geliş / Boğaza Gidiş
- Anadolukavağı – Üsküdar
- Rumelikavağı – Eminönü
- Sarıyer – Rumelikavağı – Anadolukavağı
- Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş
- Çengelköy – İstinye
- Küçüksu – İstinye
- Üsküdar – Ortaköy
Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlar donmale döndü
Öte yandan, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler normale döndü.
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