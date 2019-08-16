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İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde 12 Haziran 2019'da bir bildiri okuyan ve Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' vurgusunu kınayan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı.

İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binası önünde 12 Haziran 2019'da bir bildiri okuyan ve Ekrem İmamoğlu'nun 'israf' vurgusunu kınayan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz işten çıkarıldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:43
İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

İBB'de 12 Haziran 2019 günü CHP'li Ekrem İmamoğlu aleyhine bildiri okuyan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi.

Kazanasmaz, yenilenen İstanbul seçimlerinden önce İBB önünde bildiri okumuş ve İmamoğlu’nun ‘israf’ vurgusu yapmasını kınamıştı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Kazanasmaz konuşmasında, "Yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile israf kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz" demiş ve İmamoğlu'nun İBB'yi yıprattığını öne sürmüştü.

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları' imzasıyla paylaşılan açıklamada; "131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanılarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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