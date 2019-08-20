'İBB Medya AŞ'de 50 gazeteci işten çıkarıldı' iddiası

Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB Medya AŞ'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.

Habere göre İBB Medya AŞ İnsan Kaynakları işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, 'iş akdiniz feshedildi' dedikten sonra başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

İBB Medya AŞ'de 160 kişinin çalıştığı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduktan sonra kadronun 180'e çıkarıldığı belirtildi.

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