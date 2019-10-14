İBB Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı deklarasyonu!

İBB Meclisin'in ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Saraçhane'deki binada başladı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, MHP ile Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için bir deklarasyon hazırlandığını ancak buna CHP ve İYİ Parti'nin destek olmadığını söyledi.

İki partinin ortak deklarasyon metnini okuyan Gökkuş, Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD-YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, Türkiye hudutlarını ve halkın güvenliğini sağlamak ve bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerinin önünü açmak için başlatıldığını belirtti.

Harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyleyen Gökkuş, "Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir" dedi.

CHP'Lİ GÖKMEN: HÜKÜMET, ŞAM'DA NAMAZ KILMA HAYALİYLE ÜLKEMİZİ BATAKLIĞIN İÇİNE SÜRÜKLEMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Gökkuş'tan sonra kürsüye gelen CHP'li Meclis Üyesi Ali Gökmen de ortak deklarasyon teklifinin kendilerine dün iletildiğini, vaktin az olması nedeniyle perşembe günü açıklanmasından yana olduklarını ifade etti.

Gökmen, sınırların güvenliğinin, sızmalara fırsat vermeyecek düzeyde güvenli hale getirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Kafa kesen cihatçı sürüleri dünyanın gözü önünde sınırlarımızı kullanarak Suriye'ye geçti. Ne bu taraftan Suriye'ye ne de Suriye'den bu tarafa geçişlere izin vermeliyiz. Ama ne yazıktır ki tüm uyarılara rağmen hükümet, Şam'da namaz kılma hayaliyle ülkemizi bu bataklığın içine doğru sürüklemekten çekinmedi. Şu an için en büyük dileğimiz şehit haberlerinin gelmemesi ve en kısa sürede askerlerimizin sağ salim bir şekilde evlerine dönmeleridir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gökmen'in ifadelerine, AK Parti meclis üyeleri masalara vurarak tepki gösterdi.

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