İBB Kariyer Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aşağıda belirtilen kadrolara personel alımı yapacak. İBB kariyer sayfası üzerinde yer alan personel alım ilanlarına göre, 9 farklı kadroya çeşitli mesleklerden personeller alınacaktır. Başvurular başlamış olup, 08 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir.

İBB kariyer sayfasında yayınladığı personel alım ilanlarına göre sosyal inceleme ve tespit personeli alımı, saha otopark personeli alımı ve otobüs şoförü alımı yapacak olup, hemen online başvuru yapmak isteyen adaylar için ilan altında İBB başvuru ekranı linki verilmiştir. Verilen linke tıklayarak, mesai saatlerini beklemeden veya İBB müdürlüğüne gitmeden anında iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz.

MEZAR KAZICISI

Genel Nitelikler

• En az İlköğretim mezunu,

• Cenaze defnetme, gömü usulünü bilen,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Fatih, Küçükçekmece, Arnavutköy, Eyüp, Silivri ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• İstanbul Anadolu Yakası için; Ümraniye, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

“Mezar Kazıcısı” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

Görev aldığı bölgedeki mezarlıkta cenazenin defin öncesi ve sonrası işlemlerini gerçekleştirmek.

GASSAL

Genel Nitelikler

• Cenaze yıkama ve kefenleme usullerini bilen,

• En az İlköğretim mezunu,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• Anadolu Yakası için; Üsküdar,Ümraniye, Kadıköy, Maltepe , Ataşehir, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve çevre ilçelerinde ikamet eden

“Gassal” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

Görev aldığı bölgedeki mezarlıkta cenazenin defin öncesi ve sonrası işlemlerini gerçekleştirmek.

TEKNİK PERSONEL

Genel Nitelikler

• En az İlköğretim mezunu,

• Sıhhi Tesisat, Elektrik, Donanım, Onarım vb. alanlardan en az bir alanda sertifika sahibi,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Fatih, Eyüp ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• İstanbul Anadolu Yakası için; Üsküdar, Kartal, Ümraniye ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

“Teknik Personel” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

• Hizmet binalarının su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, haberleşme ihtiyacının sürekliliği sağlamak,

• Kalorifer, jeneratör ve hidrofor gibi sistemlerin işletilmesini sağlamak.

GASİLHANE TEMİZLİK PERSONELİ (ENGELLİ)

Genel Nitelikler

• Temizlik işlerinde çalışmaya fiziksel yeterliliği uygun olan,

• %40 ve üzeri engelli raporuna sahip,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• İstanbul Anadolu Yakası için; Üsküdar ve Kartal ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

“Engelli Gasilhane Temizlik Personeli” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

Görev aldığı bölgedeki mezarlıkta temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin lisans düzeyindeki Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden mezun,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• Anadolu Yakası için; Kartal ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

“Dil ve Konuşma Terapisti” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

• Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu olan hastaların, tedavi ve rehabilitasyon planlamasını yapmak ve uygulamak,

• Destekli konuşma cihazları ve iletişimi destekleyen yardımlı / yardımsız sistemleri kullanma konusunda hasta ve aileye eğitim vermek.

CENAZE İMAMI

Genel Nitelikler

• En az lise mezunu

• İmamlık sertifikasına sahip (İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Mezunları’ nda sertifika şartı aranmamaktadır)

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Şişli, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Küçükçekmece, Avcılar, Sarıyer, Silivri, Zeytinburnu, Büyükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• Anadolu Yakası için; Üsküdar,Ümraniye, Kadıköy, Maltepe , Ataşehir, Beykoz, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve çevre ilçelerinde ikamet eden

“Cenaze İmamı” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

Görev aldığı bölgedeki mezarlıkta cenazenin defin öncesi ve sonrası işlemlerini usulünce gerçekleştirmek.

ÖZEL EĞİTİMCİ

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin Özel Eğitim Alan Öğretmenliği bölümünden,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Anadolu Yakası için; Sancaktepe ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

“Özel Eğitimci” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

• Mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak, program hazırlamak ve uygulamak,

• Özel öğrencilerin gelişimlerini desteklemek,

• Rehabilitasyon ve eğitim programlarının aile ortamında uygulamasına yönelik olarak aile bireylerine rehberlik yapmak.

CENAZE ARACI ŞOFÖRÜ

Genel Nitelikler

• En az İlköğretim mezunu,

• B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,

• SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu, Topkapı, Silivri, Küçükçekmece ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• Anadolu Yakası için; Kartal ve çevre ilçelerinde ikamet eden

“Cenaze Aracı Şoförü” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

• Cenaze aracının belirlenmiş usul ve talimatlara göre şoförlüğünü yapmak

• Aracı, teknik kurallara ve trafik kurallarına uygun kullanarak hizmetin doğru, zamanında ve güvenli yapılmasını sağlamak,

• Cenaze aracının düzenli temizliğini sağlamak,

FİZYOTERAPİST

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin lisans düzeyindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun,

• Duyu Bütünleme Sertifikasına sahip,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

• İstanbul Avrupa Yakası için; Beyoğlu ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

• Anadolu Yakası için; Kartal, Kadıköy ve çevre ilçelerinde ikamet eden,

“Fizyoterapist” alımı yapılacaktır.

İş Tanımı

• Hastaların, fiziksel aktivitelerini düzenlemek, fonksiyon bozukluklarını ortadan kaldırmak, hareket kabiliyetlerini artırmak ve iyileştirmek amacıyla bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlamak ve uygulamak.

•Koruyucu ve destekleyici rehabilitasyon cihaz ve teknolojilerinin kullanımı konusunda, hasta ve aileye eğitim vermek.

GENEL BAŞVURU

Genel Başvuru adı altında açılan başlığa ise tüm adaylar başvuru yapabilir. Mezuniyet şartı olmayan, en az ilkokul mezunu olan adaylar , bu başlık altında özgeçmişlerini gönderebilir. Personel eksiği durumunda özgeçmişini gönderen adaylar arasından alım yapılır.

"Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilanımıza yapacağınız başvurunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri’nde oluşabilecek tüm pozisyonlarımız için değerlendirmeye alınacak ve uygun olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz, tecrübelerinize ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatlarımız konusunda size daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır."

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Online başvuru yapmak için BURAYI TIKLAYINIZ

İlana başvuru yapacak adayların müracaatını internet üzerinden yapması gerekmektedir.Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada sağ üstte bulunan KAYDOL kısmından üyelik oluşturun ve özgeçmişinizi hazırlayın. Daha sonra İLANLAR kısmından başvurunuzu yapın.

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