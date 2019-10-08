İBB Kariyer İş İlanlarına Başvuru Yapanlar Dikkat!

İstanbul hem nüfus yoğunluğu hem de işsizlik oranı olarak Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında bulunuyor. İnsanların en fazla iş aradığı şehirlerin başında gelen İstanbul’da vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşmeden iş arayışlarını sürdürüyor.

DOLANDIRICILAR GÖZLERİNİ İBB’DE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARA DİKTİ

Dolandırıcıların gözünü diktiği İBB iş ilanları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğünden, İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, vatandaşları belediyede işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinildiği aktararak, "Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir." Uyarısında bulundu.

İBB DOLANDIRICILARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI!

İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğünden yapılan duyuru şu şekilde;

"İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, iş ihtiyacı olanların işe alınacakları, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Konunun başkanlığımızı ilgilendiren bir yönü bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım süreçleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerine göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır."