Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101859
ALTIN
282.270
DOLAR
5.8241
STERLIN
7.1266
EURO
6.3793

İBB Kariyer İş İlanlarına Başvuru Yapanlar Dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açtığı iş ilanları sitesi aracılığıyla yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da dolandırıcılar da insanları İBB iş ilanları konusunda şimdiden dolandırmaya başladı. İBB İnsan kaynakları da yapılan dolandırıcılık hakkında duyuru yaptı.

İBB Kariyer İş İlanlarına Başvuru Yapanlar Dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açtığı iş ilanları sitesi aracılığıyla yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da dolandırıcılar da insanları İBB iş ilanları konusunda şimdiden dolandırmaya başladı. İBB İnsan kaynakları da yapılan dolandırıcılık hakkında duyuru yaptı.

08 Ekim 2019 Salı 23:19
İBB Kariyer İş İlanlarına Başvuru Yapanlar Dikkat!

İstanbul hem nüfus yoğunluğu hem de işsizlik oranı olarak Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında bulunuyor. İnsanların en fazla iş aradığı şehirlerin başında gelen İstanbul’da vatandaşlar dolandırıcıların ağına düşmeden iş arayışlarını sürdürüyor.

DOLANDIRICILAR GÖZLERİNİ İBB’DE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARA DİKTİ

Dolandırıcıların gözünü diktiği İBB iş ilanları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğünden, İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, vatandaşları belediyede işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinildiği aktararak, "Vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir." Uyarısında bulundu.

İBB DOLANDIRICILARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI!

İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğünden yapılan duyuru şu şekilde;

"İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, iş ihtiyacı olanların işe alınacakları, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Konunun başkanlığımızı ilgilendiren bir yönü bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım süreçleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerine göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır."

Son Güncelleme: 08.10.2019 23:36
Anahtar Kelimeler:
ibb kariyer ilanlarına başvuru yapanlar dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En az lise mezunu, 5 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı duyuruldu! THY kabin memuru başvuru şartları neler?
En az lise mezunu, 5 bin lira maaşla personel alımı yapılacağı duyuruldu! THY kabin memuru başvuru şartları neler?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geliyor, gündem gizli tutuluyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye geliyor, gündem gizli tutuluyor
Emniyet, polisin görev saatlerinde sigara içmemesini istedi
Emniyet, polisin görev saatlerinde sigara içmemesini istedi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim