İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı

Diken'in aktardığı habere göre, özellikle son günlerde metrobüs ve duraklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle İBB Beyaz Masaya şikayetler yağıyor.

İBB yetkilileri, bir şikayetçiye yanıtında yoğunluğu azaltmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Araçların tam kapasiteyle çalıştığı dile getirildi.

İBB’nin verdiği bilgiye göre 525 otobüsün hizmet verdiği hata 10 otobüs daha eklendi. Altunizade’ye ise yolcu sayısının fazla olduğu saatlerde boş araçlar gönderiliyor.

İBB’nin yanıtında en çok dikkat çeken, yeni metrobüslerin kullanılmaya başlanacağının duyurulması oldu. Buna göre mevcut otobüslerden iki kata kadar daha fazla yolcu taşıyan araçların hizmete alınması için çalışma başlatıldı. Ancak yeni araçların ne zaman çalışmaya başlayacağı bilinmiyor.

Bursa'da üç yıl önce tanıtılan AKIA marka yerli metrobüs, 290 kişi kapasiteli, 25 metre uzunluğunda ve üç körüklü. Şu an metrobüs hattında kullanılan Almanya üretimi 19 metrelik Mercedes-Benz CapaCity marka araçlar, 193 yolcu taşıyabiliyor.

İBB’nin verilerine göre 44 duraklık metrobüsü günde 1 milyona yakın insan kullanıyor. En yoğun durak ise 85 bin kişiyle Zincirlikuyu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA