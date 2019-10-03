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İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hatlarındaki yoğunluğu azaltmak için çalışma başlatıldığını duyurdu.

İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs hatlarındaki yoğunluğu azaltmak için çalışma başlatıldığını duyurdu.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:50
İBB: İki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı için çalışma başlatıldı

Diken'in aktardığı habere göre, özellikle son günlerde metrobüs ve duraklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle İBB Beyaz Masaya şikayetler yağıyor.

İBB yetkilileri, bir şikayetçiye yanıtında yoğunluğu azaltmak için çalışmalara başlandığını duyurdu. Araçların tam kapasiteyle çalıştığı dile getirildi.

İBB’nin verdiği bilgiye göre 525 otobüsün hizmet verdiği hata 10 otobüs daha eklendi. Altunizade’ye ise yolcu sayısının fazla olduğu saatlerde boş araçlar gönderiliyor.

İBB’nin yanıtında en çok dikkat çeken, yeni metrobüslerin kullanılmaya başlanacağının duyurulması oldu. Buna göre mevcut otobüslerden iki kata kadar daha fazla yolcu taşıyan araçların hizmete alınması için çalışma başlatıldı. Ancak yeni araçların ne zaman çalışmaya başlayacağı bilinmiyor.

Bursa'da üç yıl önce tanıtılan AKIA marka yerli metrobüs, 290 kişi kapasiteli, 25 metre uzunluğunda ve üç körüklü. Şu an metrobüs hattında kullanılan Almanya üretimi 19 metrelik Mercedes-Benz CapaCity marka araçlar, 193 yolcu taşıyabiliyor.

İBB’nin verilerine göre 44 duraklık metrobüsü günde 1 milyona yakın insan kullanıyor. En yoğun durak ise 85 bin kişiyle Zincirlikuyu.

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ibb iki kat daha fazla yolcu taşıyan yerli metrobüs alımı çalışma başlatıldı
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