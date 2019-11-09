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İBB: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş kimsesizler mezarlığına gömülmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya ile İlişkiler Sorumlusu Şükrü Küçükşahin, Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazelerinin nasıl kaldırılacağına dair bilgi verdi. Küçükşahin, "Bir akrabaları çıkıp kendisi kaldırmak istemezse cenazeleri biz kaldıracağız" dedi.

İBB: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş kimsesizler mezarlığına gömülmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya ile İlişkiler Sorumlusu Şükrü Küçükşahin, Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazelerinin nasıl kaldırılacağına dair bilgi verdi. Küçükşahin, "Bir akrabaları çıkıp kendisi kaldırmak istemezse cenazeleri biz kaldıracağız" dedi.

09 Kasım 2019 Cumartesi 12:42
İBB: Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş kimsesizler mezarlığına gömülmeyecek

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya ile İlişkiler Sorumlusu Şükrü Küçükşahin'in kendisini aradığını ve Fatih'te ölü bulunan dört kardeşin cenazelerinin nasıl kaldırılacağına dair bilgi verdiğini söyledi.

Özkök'ün 'Dört kardeş kimsesizler mezarlığı’na gömülmüyor' başlığıyla yayımlanan yazısına göre iki isim arasında şu diyalog geçti:

- Cenazeler nereye defnedilecek?

Kilyos veya Ayazağa Mezarlığı’na.

- Kilyos kimsesizler mezarlığı değil mi?

Hayır onun sahipli mezarlar bölümü de var. Kilyos veya Ayazağa’da sahipli mezarların bulunduğu parsele defnedilecekler.

- Mezar taşı olacak mı?

Evet, üzerinde adları soyadları yazılı mezar taşları olacak.

- Dini tören yapılacak mı?

Evet olacak, cenaze namazı kılınacak, mevlit okutulacak. Ayrıca Sosyal İşler Daire Başkanı Yavuz Saltık da cenazeye katılacak.

- Şu ana kadar hiç yakınları çıkmadı mı?

Bizim bildiğimiz Mersin’de bir tek yakınları varmış. O da yeni doğum yapmış.

- Yani neler yapılabilir?

Yine bu olay gösterdi ki, devlet de, belediyeler de proaktif davranmalı. Muhtarlarla ve semtlerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiye geçeceğiz. Buna benzer durumlar varsa tespit etmeye çalışacağız. Bunun için yeni bir yazılım geliştireceğiz.

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ibb fatih te ölü bulunan kardeş kimsesizler mezarlığına gömülmeyecek
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