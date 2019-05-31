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İBB duyurdu: Ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki toplu taşıma araçları, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

İBB duyurdu: Ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki toplu taşıma araçları, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:25
İBB duyurdu: Ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki toplu taşıma araçları, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Bayramın ilk 3 günü İSPARK'a ait tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi bazı önlemler aldı. İBBmeclisinde kabul edilen teklif sonrası bayramda ulaşım ücretsiz olmuştu. İETT bayramda 4 bin 524 araç ile 42 bin 62 sefer düzenleyecek. İSKİ bayram öncesi alınan tedbirler çerçevesinde planlı su kesintisi yapmayacak. Kent genelinde tam kapasiteyle su verilecek. Zabıta ise her gün ortalama 500 personel ile denetimler yapacak

MÜZELER BAYRAM BOYUNCA AÇIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Miniatürk bayram boyunca 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

HİÇ KAPANMAYAN 4 KÜTÜPHANE BAYRAMDA DA AÇIK KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim'deki Atatürk Kitaplığı, Fatih'teki Ahmet Kabaklı Kütüphanesi, Başakşehir'deki Rasim Özdenören Kütüphanesi ile Kartal'daki Muallim Cevdet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye devam edecek.

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