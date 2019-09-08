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İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araçla ilgili belediyeden beklenen açıklama geldi.

İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı Meydanı'na getirilen yüzlerce araçla ilgili belediyeden beklenen açıklama geldi.

08 Eylül 2019 Pazar 14:12
İBB'den Yenikapı'daki araçlarla ilgili açıklama !

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı’da sergilenen lüks araçlar hakkında açıklama yaptı.

Yavuz Erkut’un açıklamaları şöyle oldu:

İhtiyaç fazlası araçlardan sık sık bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada belirlemiş olduğumuz ihtiyaç dışı 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 araç yanı sıra nisan mayıs ve haziran aylarında 517 binek aracının kiralanan şirketlere iade edildiğini gördük.

Bir evvelki yönetimin de tasarruf ihtiyacıyla binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz. 31 Mart araç sonrası 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Toplamda yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Zamanının uzamasının temel nedeni verilerle kayıtlar arasındaki farklardır.

Birçok alanda çalışmalarımız devam etmektedir. Araçlarda araç takip sistemleri vardır. 2 Haziran ile 23 Haziran arasında yalnızca 339 araçtan sinyal gelmiştir. 1700 aracın nerede görev yaptığı konusunda sorular dile getirilmektedir.

Sistemden çıkan hizmet araçları bizim hizmetimizi etkilemeyecektir. Tasarruf çalışmaları devam edecektir. Elde edilen neticeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluklar var. Bunlar ya sistemlerin kapatıldığını ya da var olan verilerin silindiğini gösteriyor.

Bu bir israfla mücadele dönemi. Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi kaynağı tasarrufla sağlayacağız. Buradan elde edilen kaynaklarla daha iyi tasarruflar yapılacağını düşünüyoruz.

Yasla mevzuatta hiçbir belediyede makam aracı yok. Hizmet aracı hepsi.

Yaklaşık 4500 civarı hizmet aracımız var. Toplam rakama baktığımızda yüzde 20’lik bir tasarrufta bulunduk. Protokol ve güvenlik aracına birtakım araçlar sistemde var ancak genel standart şu anda devam eden ihalenin çerçevesinde belli bir standartta gidiyoruz. Her yıl ihale yenileniyor, yeni standartlar belirlenecek.

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ibb den yenikapı daki araçlarla ilgili açıklama
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