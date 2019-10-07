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İBB'den ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü, yeni bir dolandırıcılık yöntemine dair uyarılarda bulundu.

İBB'den ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü, yeni bir dolandırıcılık yöntemine dair uyarılarda bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:16
İBB'den ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bazı kişi veya kişilerin, belediye bünyesinde farklı birimlere personel alımı yapıldığı, iş ihtiyacı olanların işe alınacakları, kendilerinin vatandaşları işe yerleştirmede aracılık yapabileceklerini iddia ederek para topladıkları yönünde bilgiler edinilmiştir. Konunun başkanlığımızı ilgilendiren bir yönü bulunmamakta olup, vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür söylemlere itibar etmemesi gerekmektedir.     

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alım süreçleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer sair mevzuat hükümlerine göre yapılmakta ve bu yöndeki ilanlar belediyemizin kurumsal internet sayfası www.ibb.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır."

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Son Güncelleme: 07.10.2019 17:28
Anahtar Kelimeler:
ibb den dolandırıcılık uyarısı
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