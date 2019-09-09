İBB'de Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü'ne Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği koordinatörü Kadriye Kasapoğlu getirildi.

Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümleri'nden mezun olan Kasapoğlu'nun 22 yıllık profesyonel iş hayatının 17 yıllık bölümü yerel yönetimler tecrübesine ait. Ayrıca Kasapoğlu, Marka Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine devam ediyor.

Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi’nde; Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüttü. 14 yılı aşkın süreyle Gazete Kadıköy Kurulu’nda görev yapan Kasapoğlu, 2015-2019 yılları arasında Camser Aş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kurumsal ilişkilere ait süreçlerde yer aldı.

Aynı süre içerisinde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğü görevini üstlenen Kasapoğlu’nun çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunuyor.

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