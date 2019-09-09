Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100605
ALTIN
278.074
DOLAR
5.7540
STERLIN
7.1188
EURO
6.3644
Bankalar yarışa girdi! Avantajlı kredi...
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi

İBB'de Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu atadı.

İBB'de Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu'nu atadı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:19
İBB'de Özel Kalem Müdürlüğü görevine Kadriye Kasapoğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü'ne Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği koordinatörü Kadriye Kasapoğlu getirildi.

Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümleri'nden mezun olan Kasapoğlu'nun 22 yıllık profesyonel iş hayatının 17 yıllık bölümü yerel yönetimler tecrübesine ait. Ayrıca Kasapoğlu, Marka Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine devam ediyor.

Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi’nde; Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüttü. 14 yılı aşkın süreyle Gazete Kadıköy Kurulu’nda görev yapan Kasapoğlu, 2015-2019 yılları arasında Camser Aş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kurumsal ilişkilere ait süreçlerde yer aldı.

Aynı süre içerisinde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğü görevini üstlenen Kasapoğlu’nun çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunuyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ibb özel kalem müdürlüğü görevine kadriye kasapoğlu atandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Egemen Bağış'ın eşinden sosyal medya paylaşımı: Söylersem yer yerinden oynar
Egemen Bağış'ın eşinden sosyal medya paylaşımı: Söylersem yer yerinden oynar
Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor
Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kuruluyor
Avrasya'dan genel seçim anketi: Birinci parti CHP
Avrasya'dan genel seçim anketi: Birinci parti CHP

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim